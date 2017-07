MÃ©t de Viking Clap: Belgian Red Flames vieren met 6000 uitzinnige fans

Mét de Viking Clap: Belgian Red Flames vieren met 6000 uitzinnige fans Tweet door Aernout Van Lindt vanuit Breda, Nederland

Foto: © photonews De Belgian Red Flames wonnen van Noorwegen een belangrijke wedstrijd met oog op de kwartfinales op het EK in Nederland. De wedstrijd was mooi, de manier waarop de fans meegingen in het verhaal minstens zo leuk. Met meer dan 6000 waren ze. "De beste supporters in de wereld", klonk het bij sommige speelsters zelfs erg lyrisch voor de schare fans die vanuit België naar Breda waren gekomen. Na de wedstrijd werden de supporters uitgebreid gedankt door de Flames zelf. Inclusief ook een Viking Clap, zoals de Flames ondertussen toch al enkele maanden doen na wedstrijden. Het volledige fragment kan je hier bekijken - opgelet, het laden van de beelden kan enkele seconden duren:

