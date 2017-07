"Al die berichtjes geven een extra boost aan het vertrouwen"

"Het was plezant om te zien dat je veel berichtjes krijgt van het thuisfront, vanuit het stadion en van voor de televisie", aldus een gelukkige Lenie Onzia.

"Moeilijk te zeggen of dit definitief is, maar de reacties op twitter en social media waren wel enorm positief na de wedstrijd tegen Noorwegen. Die waardering geeft ons wel een extra boost, zoveel is duidelijk."

"We hebben als groep de koppen samen gestoken en goed gereageerd na de match tegen Denemarken. Het doet enorm veel deugd dat we dat nu ook in resultaten kunnen omzetten."

"Maandag tegen Nederland wordt een bijzondere match, met heel veel inzet. En veel supporters langs twee kanten deze keer. Ze hebben het thuisvoordeel, maar als ik hoor wat er komt van Belgische supporters en ze zich even luid laten horen ... Dan kunnen we zeker niet klagen."