Oostenrijk viert gelijkspel tegen Frankrijk als overwinning ...

Foto: © photonews Frankrijk en Oostenrijk speelden de ondertussen al 14e wedstrijd op dit EK. En dat had vooral zware gevolgen voor ... Ijsland. Van hen moeten we afscheid nemen. Frankrijk en Oostenrijk hielden het namelijk op een 1-1 gelijkspel, waardoor beide teams nu vier punten hebben uit twee wedstrijden. Zwitserland moet op de slotspeeldag winnen van Frankrijk om nog kans te maken op de kwartfinales, IJsland is al uitgeschakeld. Een foutje van Thiney leidde de 1-0 in via Makas, op een corner van Bussaglia maakte Henry kort na rust gelijk voor de Fransen.

