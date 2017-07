Serneels wil niet tÃ© veel rekenen: "Als we winnen, dan zijn we zeker geplaatst"

Bondscoach Serneels wil niet te veel bezig zijn met de scenario's. "Ik heb hier en daar wel al wat gelezen wat we precies moeten doen, maar we gaan vooral naar onszelf kijken. Dat is het belangrijkste eigenlijk voor ons."

Want 1 ding is wél al zeker: “Als we winnen, dan zijn we zeker gekwalificeerd. Als het na 80 minuten nog 0-0 staat en Noorwegen staat 2-0 of meer voor, dan gaan we het misschien moeten bekijken. Maar dat zal vooral op het einde van de wedstrijd zijn."

"Er zal iemand de match van Noorwegen – Denemarken wel in de gaten houden, maar we gaan eerst met onszelf vooral rekening houden", geeft de bondscoach duidelijk aan.

We geven voor de volledigheid nog even de scenario's mee voor winst, gelijkspel en verlies.

Als de Flames winnen:



* Met 1-0 van Nederland, dan zijn ze zeker tweede en als Denemarken niet met 2-0 of beter wint van Noorwegen zelfs groepswinnaar. Het doelsaldo tegen Noorwegen telt enkel bij een 1-0, na de 0-1 nederlaag tegen Denemarken en 1-0 winst van Nederland tegen Denemarken.

* Met elke andere uitslag zijn ze sowieso groepswinnaar door het aantal gemaakte doelpunten in de onderlinge wedstrijden tussen de drie teams. Eerst valt Denemarken uit de berekening, daarna zijn ze beter in het onderlinge duel dan Nederland.

Als de Flames gelijkspelen:

* Kunnen ze maximaal tweede worden in de groep. Noorwegen moet winnen van Denemarken, anders eindigen de Denen ook voor de Flames op basis van het onderlinge duel. Het doelsaldo is van geen belang.

Als de Flames verliezen:

* Kunnen ze maximaal tweede worden in de groep. Noorwegen moet winnen van Denemarken met 1 of 2 doelpunten verschil. Wint Noorwegen met een grote uitslag, kunnen zij de Flames nog voorbij. Als Denemarken niet verliest, zijn zij tweede. Het doelsaldo tegen Nederland telt in deze berekening niet mee.