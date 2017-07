Jackie Groenen na dÃ© derby: "Ze hadden beloofd geen Belgisch shirtje aan te doen, maar ..."

"Het was een heel speciaal gevoel om in mijn Tilburg te spelen en dan nog een applausvervanging te krijgen. Ik was hartstikke trots en ben blij dat ik veel heb kunnen doen voor mijn eigen mensen."

Ook de mensen uit Poppel waren aanwezig: "Ik wist dat ze daar zouden zitten. Ik had vooraf gevraagd dat ze geen Belgisch shirtje zouden aandoen, maar ik heb er toch een paar gezien. Daar zullen we het nog moeten over hebben", aldus de immer goedlachse Jackie Groenen.

"Als ik thuis ben, ben ik in België en hang ik rond met mijn vrienden en vriendinnen uit Poppel. Het blijft bijzonder voor me." Ook het spandoek voor haar vond ze erg bijzonder. En nu op naar Duitsland of Zweden in de kwartfinales. Mét wat extra steun uit België? Ja, toch!

PS: we spraken zoals we hierboven in het interview aangeven in Tilburg ook nog met Merel Groenen, de zus van Jackie. Het interview met de Poppelse kan je later nog verwachten op onze webstek.