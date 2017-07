Noorwegen kon Flames niet helpen in match met heel veel pech

Het was een erg bevreemdende partij tussen Noorwegen en Denemarken. De Denen kwamen na vijf minuten al op voorsprong, nadat Harder te veel ruimte kreeg en Veje kon op weg zetten naar de 0-1.

Daarna was het aan de Noren om alles op alles te zetten om van de pijnlijke nul af te komen. Daar slaagde het uiteindelijk niet in, want zowat alles liep mis.

Graham Hansen zag zelfs een elfmeter gestuit. Na de pauze stond eht doelhout meermaals in de weg van de Noren en werd er nog een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Het had helemaal anders kunnen lopen, maar de Noren deden de Flames uiteindelijk geen cadeautje.