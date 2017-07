Speelster van het toernooi bekend? Weergaloze Lieke Martens schiet Oranje Leeuwinnen het delirium en halve finales in

Nederland en Zweden openden de debatten voor de kwartfinales in Doetinchem. De Oranje Leeuwinnen wonnen in groep A hun wedstrijden tegen Denemarken, Noorwegen én de Red Flames allemaal, Zweden werd in een groep met Duitsland tweede.

De Leeuwinnen trokken meteen ten strijde, Zweden werd snel achteruit gedrukt en had het echt niet makkelijk om zelfs tot kansen te gaan komen. Op het halfuur had Oranje een strafschop kunnen krijgen, maar de bal werd er net buiten gelegd.

Voor Lieke Martens echter geen probleem. Ze schoof de bal met veel gevoel laag in de hoek. Zweden moest daarop komen en dat leverde veel ruimte in de rug op. Opnieuw was het Martens die met een geniale crosspass Van de Sanden helemaal vrij wist te zetten.

Zij had maar af te leggen naar de vrijstaande Miedema en 2-0. Ook voor de spits van Oranje goed voor het vertrouwen, nadat ze op de korrel werd genomen omdat ze nog niet had gescoord op dit toernooi. In de halve finale wacht Engeland of Frankrijk. Nederland davert op zijn grondvesten, nu al ...