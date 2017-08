Waanzinnige cijfers ... Bijna zes(!) miljoen Nederlanders zien ontknoping van het EK

De finale was te zien in 84 landen - ook dat is op zich al bijzonder veel. En in vele landen keken toch wel flink wat mensen naar de ontknoping van het EK voetbal.

Zeker in Nederland zelf waren de cijfers waanzin te noemen. Gemiddeld keken meer dan 4 miljoen mensen naar de finale.

Toen het écht spannend begon te worden steeg dit cijfer nog enorm, de ontlading en de 4-2 werden door 5,85 miljoen mensen bekeken - goed voor een kijkdichtheid van 83%. 5 op 6 keek dus naar het voetbal.