Genk én Gent Ladies winnen met groot verschil

OFFICIEEL: Sporting Lokeren heeft meteen opvolger voor Kristinsson beet Sporting Lokeren heeft woensdagnamiddag beslist om afscheid te nemen van Runar Kristinsson (53). De IJslandse trainer betaalt het gelag voor de teleurstellende start van de...

Het is dan toch zover! Club Brugge gaat 18 miljoen euro opstrijken voor Izquierdo, die verrassende keuze maakt Zonder ongelukken heeft José Izquierdo (25) zijn droomtransfer héél binnenkort beet. De Gouden Schoen behoorde afgelopen weekend niet tot de wedstrijdselectie van Ivan Leko...

Vercauteren topkandidaat als nieuwe coach van verrassende club: "Het was een heel vruchtbaar gesprek" Franky Vercauteren zit sinds zijn ontslag bij het Russische Samara al een tijdje zonder club. De 60-jarige coach staat echter open voor alle aanbiedingen. En er is er eentj...

STVV moet het enkele weken zonder topper stellen: "Voelde meteen iets kraken" STVV is op zoek naar een nieuwe coach en mogelijk ook nog naar enkele extra spelers. De spoeling is in het aanvallende compartiment nogal dun geworden, zeker nu een absolut...

Avontuur bij Club Brugge over voor het goed en wel begonnen is? Zomeraanwinst ontbreekt in selectie Zoals we daarstraks al meldden heeft Ivan Leko nog vier jongens die niet fit genoeg zijn om mee te trekken naar Zulte Waregem: De Bock, Poulain, Acolatse en Rotariu. Maar i...

Drie Engelse tweedeklassers hengelen naar JPL-aanvaller Bij KV Oostende lieten ze deze zomer Landry Dimata voor 11,5 miljoen richting Wolfsburg vertrekken. In de plaats haalden ze Richairo Zivkovic weg bij Ajax. Daardoor mag er ...

Roger Lambrecht legt uit waarom Kristinsson de bons kreeg en Maes terugkeert Roger Lambrecht (85), de voorzitter van Sporting Lokeren, heeft nog maar eens een trainer op straat moeten zetten. Woensdagnamiddag was het de beurt aan Runar Kristinsson, ...

Vriend en coach Vanden Borre weerlegt: "Hij is niet gestopt" Anthony Vanden Borre is profvoetballer af... Alvast dat was wat vandaag gemeld werd. De rechtsback verbrak in onderling overleg zijn contract bij het Congolese TP Mazembe, ...

Eerste uitmatch en Beerschot-Wilrijk komt met schitterend supportersnieuws Zondag staat Beerschot-Wilrijk-Lierse op het programma. Toch wel een speciale match in 1B en de provincie Antwerpen. De supporters van de Ratten stonden te springen om de v...