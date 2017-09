EK-finalist vrouwen in staking, oefenmatch tegen Nederland (en kwalificatieduel tegen Hongarije) op de helling

De bonus die ze op 1 september ten laatste hadden moeten krijgen? Die kregen ze niet op de juiste datum. En er is meer: net als de U21 konden ze het niet eens worden over nieuwe voorwaarden voor de volgende jaren.

Ondertussen gaat het ook over trainingsgronden, verzekeringskassen, de hotels waar ze moeten in slapen en de medische staf die moet worden uitgebreid volgens de speelsters. Ook op die fronten is er volgens Deense bronnen nog lang geen akkoord met de Deense voetbalbond.

En dus zijn de meisjes ondertussen in 'staking'. Maandag trainden ze niet, dat lijkt ook op dinsdag niet te gaan gebeuren. Vrijdag is er een oefenmatch in eigen land tegen Nederland, maar die lijkt niet te zullen doorgaan.

Belangrijker nog: dinsdag moet Denemarken op bezoek bij Hongarije voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd en ook daarvoor hebben de Denen momenteel dus nog geen ploeg weten te vinden die wil afreizen. Een spannende week voor de boeg.