Oranje Leeuwinnen moeten het stellen zonder gouden Leeuwin, goed nieuws van Groenen Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Goed nieuws en slecht nieuws vanop het front van de Oranje Leeuwinnen. De EK-winnaars gaan er vol voor op zoek naar WK-kwalificatie, maar moeten een topspeelster missen. Kika Van Es sukkelt nog steeds met een blessure en is dan ook niet opgenomen in de selectie van Sarina Wiegman. Jackie Groenen is dan weer wél hersteld van haar kwetsuur en zit gewoon in de selectie voor de duels tegen Oostenrijk en Noorwegen. De volledige selectie van Wiegman ziet er als volgt uit: Deze 23 spelers zijn geselecteerd voor de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk en de WK-kwalificatiewedstrijd Noorwegen. #SamenSterk pic.twitter.com/FSt3Ng4yjF — OranjeLeeuwinnen (@oranjevrouwen) October 10, 2017

