Gent maakt indruk tegen OH Leuven door Aernout Van Lindt

Foto: © Sus Sips De KAA Gent Ladies hebben opnieuw drie punten mogen bijvoegen aan hun puntentotaal in de Super League. Tegen OH Leuven wonnen ze erg vlot. De KAA Gent Ladies haalden fors uit tegen OH Leuven en hebben zo op speeldag 6 hun eerste thuiszege van het seizoen beet. Hattrick Mariam Abdulai Toloba was de heldin van de avond met drie doelpunten. Voor de rust had ze de score weten te openen, Marie Minnaert zorgde voor de 2-0 bij de koffie. Het orgelpunt werd gezet door Stephanie Suenens, waardoor er forfaitcijfers op het bord kwamen te staan in Oostakker.

