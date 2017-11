Belgisch talent in Amerikaans All-starteam

Birgit Rijnders vertrok naar het buitenland om studies en voetbal te combineren in de Verenigde Staten. Dat deed ze in Iowa.

Vanaf september 2016 is ze daar bezig haar studies te combineren met voetballen. De middenveldster komt uit voor de Upper Iowa University Peacocks, onder leiding van James Price.

Rijnders is na het huidige seizoen - dat liep van augustus tot oktober - verkozen in het 3e All Star Team van NSIC (Northern Sun Intercollegiate Conference).