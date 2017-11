Standard in Super League met 10 tegen 10 voorbij OHL

Standard wilde na de nederlaag tegen AA Gent opnieuw de drie punten maken én meteen ook revanche nemen voor de nederlaag in Leuven een tweetal maanden geleden.

Van Eynde

Het kwam snel op voorsprong via Van Eynde, daarna probeerde het de wedstrijd uit te spelen. Dat zou uiteindelijk ook lukken.

De Rouchettes wonnen met 1-0 in een match waar beide ploegen uiteindelijk met een vrouw minder de wedstrijd wisten te eindigen. In de stand loopt Standard vijf punten uit op OHL in de strijd om play-off 1.