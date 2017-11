Burning Flame: Tessa Wullaert scoort er twee in de Champions League! Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Tessa Wullaert en Wolfsburg zitten in de kwartfinales van de Champions League. Niet dat iemand daar nog aan had getwijfeld na de 0-4 uit de heenmatch. Tessa Wullaert eiste een hoofdrol op. Wolfsburg ontving Fiorentina met een erg ruime marge op het scorebord na de 0-4 in Italië. De kwalificatie voor de kwartfinales kwam dan ook nooit in gevaar. Twee goals Mauro had snel voor de 0-1 gezorgd, maar op het halfuur ontbond Red Flame Tessa Wullaert vervolgens haar duivels. Met twee goals in drie minuten maakte ze de match helemaal monddood. Rinaldi, Gunnarsdottir en Brazil zorgden uiteindelijk nog voor 3-3.

