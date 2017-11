Yellow Flames zorgen voor knap resultaat tegen Overijse Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck De Yellow Flames zijn de toekomst van het vrouwenvoetbal in België. Maar alles winnen? Neen, dat is onmogelijk. Al spelen ze bijzonder goed mee vaak. Ook tegen Overijse! De Yellow Flames moesten deze week twee keer aan de bak. Op maandag trokken ze naar Bierbeek (2-1), op donderdag stond een duel tegen Overijse op het programma. 4-4 Marith De Bondt gaf eerder al forfait, nu moest ook Tess Lameir forfait geven. De thuisploeg kwam snel 2-0 voor, Hannah Eurlings scoorde twee keer tegen. In een zinderende tweede helft scoorden Jill Janssens en Heike Maelfait, maar ook Overijse lukte nog twee doelpunten voor een 4-4 eindstand.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.