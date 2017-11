Wuustwezel wint érg belangrijke kelderkraker van Standard

Wuustwezel had na acht speeldagen 7 op 24 geboekt en had dringend punten nodig in de strijd tegen de degradatie. De promovendus won in eigen huis van Standard B met het kleinste verschil.

Hyperspanning onderaan

Daardoor komt het team opnieuw aansluiten in het peloton. Opmerkelijk: de kloof tussen nummer 8 Moldavo en nummer 13 Wuustwezel is amper twee punten.

Ook Gent won zijn inhaalduel van Eendracht Aalst en sprong zo plots naar de zevende plek in de stand, ook opmerkelijk.