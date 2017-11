Dit zijn de toppers van speeldag 9 in de Super League bij de vrouwen

Deze week was er echter nog een wedstrijd op maandag tussen Heist en OH Leuven, dus moesten we even langer wachten met onze nabeschouwing. Toch gebeurde er ook dit weekend weer genoeg op de Belgische voetbalvelden.

Keepsters

Alhoewel? Zoveel doelpunten vielen er niet. Hooguit vijf op drie wedstrijden. Wie scoorde in zijn wedstrijd, die had de drie punten eigenlijk al beet. Met dank ook aan de keepsters.

Die zijn quasi allemaal jong, maar acteren de laatste paar weken op een degelijk tot goed niveau. Het maakt de matchen enkel maar spannender.

Paars-witte overmacht

Stilaan is wel de vraag: wie houdt Anderlecht van de titel dit seizoen? Al van matchdag 1 waren ze duidelijk het sterkte team als we gewoon naar de kern kijken, bij vlagen - zo ook op speeldag 9 - zetten ze dat overwicht ook om.

De 4-0 tegen Standard was duidelijk, want paars-wit kwam op geen moment echt in de problemen en had in elke linie het overwicht. Als paars-wit regelmaat krijgt in zijn prestaties, dan is er niets aan te doen.

OH Leuven

Niet dat het met zoveel overmacht was op bezoek bij Heist, maar de Leuvenaars hebben hun overwinning beet. Enkel op die manier kunnen de 'stunts' tegen de andere ploegen ten gelde worden gemaakt.

Plots is zelfs play-off 1 halen geen verre droom meer, al is het seizoen nog lang. Dat het mogelijk is, maakt van OHL een team om mee rekening te gaan houden de komende elf wedstrijden.