VIDEO: Wat zit er in de koffers van Tessa Wullaert, Laura De Neve, Yana DaniÃ«ls, Jana Coryn, Tine De Caigny en Lenie Onzia?

VIDEO: Wat zit er in de koffers van Tessa Wullaert, Laura De Neve, Yana Daniëls, Jana Coryn, Tine De Caigny en Lenie Onzia?

Foto: © photonews De Belgian Red Flames zijn nog niet klaar op dit EK. Winnen tegen Nederland (of beter doen dan Denemarken) en de koffers moeten nog niet gepakt worden. Maar wat zit er zoal in die valiezen? We polsten bij diverse Flames. Naast scheenbeschermers, schoenen en kledij zitten er bij sommige Red Flames wel wat bijzondere zaken in de koffer op het EK 2017 in Nederland. ​ Wie slaapt er met een t-shirt van de vriend? Wie heeft er wat boekjes en nagellak mee? En hoe zit het met de ipod? Tessa Wullaert, Laura De Neve, Yana Daniëls, Jana Coryn, Tine De Caigny en Lenie Onzia gaven een blikje in hun koffer. De reportage kan je hier bekijken:

