Heleen Jaques: "Fantastische fans hebben het toernooi mooi gemaakt"

"De ontgoocheling is groot, omdat we goed aan de wedstrijd beginnen, daarna zijn we - misschien door die blessurebehandeling even ons ritme kwijt en kruipen we meer achteruit", aldus Heleen Jaques.

"Het tegendoelpunt dat we krijgen na een domme strafschop heeft ons een tik gegeven. We zoeken nog constanten in ons spel."

Heleen Jaques had verder nog enorm veel lof voor de fans, die zich drie keer echt wel hebben laten zien en horen. Het volledige interview HIER: