De eerste statistieken in de Super League: twee topschutters, twee assistenkoninginnen

Na vijf speeldagen zijn er twee speelsters die al meer dan vijf keer scoorden: Sylke Calleeuw (Racing Genk) en Elke Van Gorp (Anderlecht) deden hun duit meer dan in het zakje.

Tine De Caigny volgt op de derde plaats met vijf doelpunten, de hegemonie van paars-wit wordt vervolledigd door Van Kerkhoven en Cuschieri (elk met vier goals).

Opmerkelijk: Elke Van Gorp had al een voet in elf goals van Anderlecht, want ze staat ook op kop in de assistenranking - samen met Sarah Wijnants, ook al van paars-wit. Sharon Zagar staat derde met drie assists.

Negentien speelsters hebben voorlopig nog geen minuut gemist in de competitie. We mogen er vanuit gaan dat dat er de komende weken steeds minder gaan worden. Alle statistieken kan je HIER nog even nakijken.