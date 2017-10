Wat met de verloning van de Belgian Red Flames? "Denk dat het brandje nu een beetje aangestoken is, maar ..."

door Redactie





Foto: © photonews

In Noorwegen werd er geijverd voor gelijke lonen tussen mannen en vrouwen (én gekregen), in Denemarken zijn de speelsters momenteel in staking met hetzelfde doel. En in België? "In een ideale wereld ..."